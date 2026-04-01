ജി. സുധാകരന്റെ മാറ്റം പെട്ടെന്നെടുത്തതല്ല; അമ്പലപ്പുഴയിൽ എൽ.ഡി.എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നത് വെറും വ്യാമോഹം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
ജി സുധാകരൻ പഴയ ആളല്ല പുതിയ ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പണ്ട് എതിർക്കേണ്ടി വന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ജി സുധാകരൻ. അദ്ദേഹം ഇനിയും ജീർണതയിലേക്ക് പോകും
ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടിയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താനുള്ളത് ഒരാളെ ചാരിയല്ല, പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടി സഖാക്കൾ. പാർട്ടി സഖാക്കളേക്കാൾ ആവേശമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവസര വാദികളുടെ നിലപാട് പാർട്ടിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതിലുള്ള ദയനീയത മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. ജി സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള തീരുമാനം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലായിരിക്കില്ലലോ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളും അദ്ദേഹവുമായി നേരത്തെ തന്നെ ആലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ആലോചനയിൽ 15,000 സിപിഐഎം വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ജി സുധാകരൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ധരിപ്പിച്ചു കാണും. അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും കാണും. ബിജെപിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും വോട്ടുകൾ നേടി ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജി സുധാകരന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
അമ്പലപ്പുഴ ദീർഘകാലമായി എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചുവരുന്ന മണ്ഡലമാണ്. എൽഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിജെപിയുടെ കൂടി സഹായം തേടുന്നു. ജി സുധാകരന്റേത് എന്തൊരു ഗതിക്കേടാണിത്? ഞങ്ങളെ തകർക്കാം എന്നത് വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫിനൊപ്പം അമ്പലപ്പുഴ നിൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. എച്ച് സലാം തന്നെ ജയിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു.