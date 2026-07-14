തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് പണിക്കിടെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി ചോർച്ച; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 16:07 IST
ചോർച്ച

തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ കുമാരപുരം പൂന്തി റോഡിൽ റോഡ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ചോർച്ച കണ്ടെത്തി. റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഓടകൾ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അടിയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ പൊട്ടലുണ്ടായത്.

​ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ജെസിബിയുടെ കൈകൾ തട്ടിയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടലുണ്ടായത്. തുടർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഗ്യാസ് ചോരാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രദേശത്ത് നേരിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. എന്നാൽ ചോർച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

​വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി അധികൃതരും അടിയന്തരമായി സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു. അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാതക വിതരണം വാൽവ് അടച്ച് പൂർണ്ണമായി തടയുകയും പൈപ്പ് ലൈനിലെ ചോർച്ച വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഗ്യാസ് ചോർച്ച പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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