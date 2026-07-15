കഠിനമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്; പക്ഷേ ഞാൻ പൊരുതും: സ്തനാർബുദത്തോട് മല്ലിട്ട് 'കുബേരൻ' നായിക ഉമ ശങ്കരി

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 15:59 IST
കുബേരൻ

കൊച്ചി: 'കുബേരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ നടി ഉമ ശങ്കരി സ്തനാർബുദത്തോട് മല്ലിടുന്നു. രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ ചികിത്സാ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. നിലവിൽ കീമോതെറാപ്പിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നടി കടന്നുപോകുന്നത്.

​കഠിനമായ ദിവസങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് താൻ പഠിക്കുകയാണെന്നും, കുറച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യം തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കുകയാണെന്നും താരം കുറിച്ചു. രോഗം അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്നപ്പോൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് നേരിട്ടതെന്നും, 'എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക്?' എന്ന ചോദ്യമാണ് മനസ്സിൽ ഉയർന്നതെന്നും ഉമ ശങ്കരി വെളിപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ, കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ രോഗത്തെ ധീരമായി നേരിടുകയാണ് താരം.

സിനിമയിൽ നിന്നും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക്

കന്നഡ സംവിധായകൻ ഡി. രാജേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെയും പഴയകാല നടി സുമിത്രയുടെയും മകളാണ് ഉമ ശങ്കരി.

​2000-ൽ തമിഴ് ചിത്രമായ 'വീരനടൈ'യിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.

​2002-ൽ ദിലീപിന്റെ നായികയായി 'കുബേരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ 'കുടകത്തി' പെൺകുട്ടിയായി എത്തിയതോടെയാണ് മലയാളികൾക്ക് ഇവർ സുപരിചിതയായത്. തുടർന്ന് 'വസന്തമല്ലിക', 'ഈ സ്നേഹതീരത്ത്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു.

​2006-ൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറായ എച്ച്. ദുഷ്യന്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനു ശേഷം താരം സിനിമയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.

​ദിലീപ് നായകനായ 'കുബേരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കുടകത്തി പെൺകുട്ടിയായുള്ള ഉമയുടെ വേഷവും അതിലെ ഗാനങ്ങളും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇന്നും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രിയ നടി രോഗമുക്തി നേടി എത്രയും വേഗം തിരിച്ചെത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആരാധകരും സിനിമാലോകവും.

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