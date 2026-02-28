വൻ കുതിപ്പ് നടത്തി സ്വർണം; പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 2320 രൂപ

By MJ DeskFeb 28, 2026, 10:35 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 2320 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,20,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 295 രൂപ ഉയർന്ന് 15,100 രൂപയിലെത്തി. 

ഇന്നലെ പവന് 1,18,480 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പവന്റെ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്.  18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 12,405 രൂപയിലെത്തി.

1920 രൂപയാണ് 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 99,240 രൂപയായി. വെള്ളി വിലയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 295 രൂപയായി
 

