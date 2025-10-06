സർവകാല റെക്കോർഡ്: 88,000 കടന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1000 രൂപ
Oct 6, 2025, 11:09 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന്റെ വില 88,000 കടന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 1000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 88,560 രൂപയായി.
ഗ്രാമിന് 125 രൂപ വർധിച്ച് 11,070 രൂപയായി. അഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രം പവന് 10,920 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് 77,860 രൂപയിലാണ് പവന്റെ വ്യാപാരം നടന്നത്.
രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്. രാജ്യാന്തര വിലയിൽ ട്രോയ് ഔൺസ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 3900 ഡോളർ കടന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 103 രൂപ വർധിച്ച് 9058 രൂപയായി