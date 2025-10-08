നിലയ്ക്കാത്ത കുതിപ്പ്: സ്വർണവില 90,000 കടന്നു; പവന് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 840 രൂപ
Oct 8, 2025, 10:43 IST
സംസ്ഥാനച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണം പവന്റെ വില 90,000 രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് പവന് 840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 90,320 രൂപയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണം ട്രോയ് ഔൺസിന് ആദ്യമായി 4000 ഡോളർ എന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി
2008ലാണ് രാജ്യന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവില 1000 ഡോളറിലെത്തിയത്. 2011ൽ 2000 ഡോളറിലും 2021ൽ 3000 ഡോളറുമായി. ഇന്ന് 4000 ഡോളറും മറികടന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 4015 ഡോളറിലാണ്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ 98,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകണം.
ഗ്രാമിന് 105 രൂപ വർധിച്ച് 11, 290 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 86 രൂപ ഉയർന്ന് 9238 രൂപയായി