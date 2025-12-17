സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് വര്ധനവ്, കത്തിക്കയറി വെള്ളിവില
Updated: Dec 17, 2025, 11:56 IST
സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച 99,000 രൂപ കടന്നതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ പവന്റെ വിലയിൽ ആയിരത്തിലധികം രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 98,460 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ ഉയർന്ന് 12,330 രൂപയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ ഉണർവാണ് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. രാജ്യാന്തര വില ഔൺസിന് 29 ഡോളർ ഉയർന്ന് 4331 ഡോളറിലെത്തി
രൂപ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകാതെ പോകാൻ കാരണം. സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 50 രൂപ ഉയർന്ന് 10,200 രൂപയായി. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് ഒറ്റയടിക്ക് 10 രൂപ വർധിച്ച് 210 രൂപയായി