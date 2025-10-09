91,000 കടന്ന് കുതിച്ച് സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്ത് പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

By MJ DeskOct 9, 2025, 11:36 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന്റെ വില 91,000 കടന്നു. ഇന്നലെയാണ് സ്വർണവില ആദ്യമായി 90,000 കടന്നത്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 91,040 രൂപയിലെത്തി

ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 11,380 രൂപയായി. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായി പവന് 1280 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ 840 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. അതോടെയാണ് 90,000 എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 440 രൂപ കൂടി വർധിച്ചു

രാജ്യാന്തര വില ട്രോയ് ഔൺസിന് 4042 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചു. നിലവിൽ പണിക്കൂലിയും ജി എസ് ടിയും ഹാൾമാർക്ക് ഫീസുമൊക്കെ നൽകി കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വില നൽകണം. 

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 16 രൂപ വർധിച്ച് 9311 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി വിലയും റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലാണ്. ഗ്രാമിന് 164 രൂപയാണ് വെള്ളിയുടെ വില
 

Tags

Share this story

Featured

You may like