തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന്റെ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ

By MJ DeskMar 14, 2026, 11:53 IST
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 760 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,17,080 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇന്ന് നടക്കുന്നത്

ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,635 രൂപയായി. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില ഇടിയുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രവണത തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,025 രൂപയായി. വെള്ളിക്കും വിലയിടിഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 275 രൂപയിലെത്തി.
 

