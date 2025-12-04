കുതിപ്പിനൊടുവിൽ യൂടേൺ അടിച്ച് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു
Dec 4, 2025, 11:52 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 95,600 രൂപയായി. ഇന്നലെ പവന് 520 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു
ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,950 രൂപയിലെത്തി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയും ജി എസ് ടിയും ഹാൾമാർക്ക് ചാർജുമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഇന്ന് നൽകണം.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 16 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9778 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി വില ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 187 രൂപയായി