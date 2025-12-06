ഏറിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; ഇന്ന് ഇടിവ്, പവന്റെ വില എത്രയെന്ന് അറിയാം

By MJ DeskDec 6, 2025, 12:02 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 95,440 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 11,930 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.

ഒക്ടോബർ 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് സർവകാല റെക്കോർഡ്. പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡാണ് വിപണിയിൽ കാണുന്നത്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 41 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9761 രൂപയായി. വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് തവണയായി സ്വർണത്തിന് 760 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് 400 രൂപ ഇടിഞ്ഞത്.
 

