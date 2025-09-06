സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; പവന്റെ വില 80,000ത്തിന് തൊട്ടരികിൽ
Sep 6, 2025, 11:14 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. പവന് ഇന്ന് 640 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 79,560 രൂപയായി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവുമുയർന്ന വിലയിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇന്ന് നടക്കുന്നത്
പവന്റെ വില വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ 80,000ത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. 440 രൂപ കൂടി ഉയർന്നാൽ പവന്റെ വില 80,000ത്തിലെത്തും. ഗ്രാമിന്റെ വിലയിൽ 80 രൂപ വർധിച്ച് 9945 രൂപായയി
ഒരു മാസത്തിനിടെ പവന്റെ വിലയിൽ 6360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്.