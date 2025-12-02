വൻ കുതിപ്പിന് ചെറിയ ഇടവേളയിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 200 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 95,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,935 രൂപയായി

രാജ്യാന്തര സ്വർണവില ഔൺസിന് രണ്ട് ഡോളർ താഴ്ന്ന് 4217 ഡോളറിലെത്തി. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിലെ റെക്കോർഡ്. 

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഇടിവുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 21 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9765 രൂപയായി. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് 196 രൂപയിലെത്തി
 

