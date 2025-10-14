സ്വർണത്തിന് അത്ഭുത കുതിപ്പ്: ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 2400 രൂപ, പവന് 94,360 രൂപയായി

By MJ DeskOct 14, 2025, 10:22 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന്റെ വില 94,000 രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് വർധിച്ചത് 2400 രൂപയാണ്. ഇതാദ്യമാണ് ഒരു ദിവസം പവന്റെ വിലയിൽ ഇത്രയുമധികം വർധനവുണ്ടാകുന്നത്

ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 94,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 300 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,795 രൂപയിലെത്തി. നിലവിൽ ജി എസ് ടിയും പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുമൊക്കെ നൽകി ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ 1,02,500 രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും

രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ മാറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ സ്വർണവില 4165 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് റെക്കോർഡ് കുതിപ്പാണ്. ഗ്രാമിന് 246 രൂപ വർധിച്ച് 9651 രൂപയിലെത്തി
 

Tags

Share this story

Featured

You may like