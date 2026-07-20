ഗൂഗിൾ ടൈംലൈനും ചാറ്റ് ജിപിടിയും മോക് വിചാരണയും; ചെന്താമരയെ തൂക്കുകയറിലേക്ക് നയിച്ച ആധുനിക 'പൊലീസ് തന്ത്രങ്ങൾ'
പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വാങ്ങിനൽകാൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത് അതിസങ്കീർണ്ണവും ആധുനികവുമായ അന്വേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ. കേസിൽ നിർണ്ണായകമായ പല സാക്ഷികളും പിന്നീട് കൂറുമാറിയെങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കൃത്യമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് അന്വേഷണസംഘം പ്രതിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കുടുക്കിയത്.
ഗൂഗിൾ ടൈംലൈൻ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച കൂറുമാറ്റം
കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷികളായ പ്രതിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ, ഭാര്യ, അയൽവാസി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിന്നീട് കോടതിയിൽ കൂറുമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിരോധഭാഗത്തിന്റെ ഈ നീക്കം മുൻകൂട്ടി കണ്ട പൊലീസ്, സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ നേരത്തെ തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ, സാക്ഷികളുടെ ഫോണുകളിലെ ഗൂഗിൾ ടൈംലൈൻ (Google Timeline) പരിശോധിച്ച്, അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (Latitude and Longitude) ഗ്രിഡ് റഫറൻസും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സാക്ഷികൾ വാക്കാൽ കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞാലും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വഴി വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കാൻ ഈ തന്ത്രം അന്വേഷണസംഘത്തെ സഹായിച്ചു.
ചാറ്റ് ജിപിടി ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ 'മോക് വിചാരണ'
പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും നേരിടാൻ 'ചാറ്റ് ജിപിടി' (ChatGPT) പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ വരെ പൊലീസ് ഉപയോഗിച്ചതായാണ് വിവരം. പ്രതിഭാഗം ചോദിക്കാൻ ഇടയുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾ എഐ (AI) സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കി, അതിനെ മറികടക്കാനായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ 'മോക് വിചാരണ' (Mock Trial) തന്നെ പൊലീസ് ക്യാമ്പുകളിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് വിചാരണവേളയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.
ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ബലം
ഡിഎൻഎ (DNA) പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റൽ-ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ അതിവേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയതും കേസിൽ നിർണ്ണായകമായി. പ്രതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലെ രക്തക്കറയും കൊലക്കത്തിയും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു.
അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ ഈ കേസിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ പഴുതടച്ച അന്വേഷണ മികവിനെ കോടതിയും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ഈ പഴുതടച്ച തന്ത്രങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ കൊടുംകുറ്റവാളിയായ ചെന്താമരയ്ക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് വധശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കാരണമായത്.