സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ; 248 സ്കൂളുകളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരില്ല
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ നിയമനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. കൃത്യസമയത്ത് നടക്കേണ്ട പ്രമോഷൻ നടപടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ ഭരണസ്തംഭനത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപമുയരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 248 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലാണ് നിലവിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരില്ലാത്തത്. ഇത് സ്കൂളുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിലും പ്രമോഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലും വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ കാലതാമസമാണ് നിയമനം നീണ്ടുപോകാൻ ഇടയാക്കുന്നത്.
അധ്യയന വർഷം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും പ്രധാന അധ്യാപകരില്ലാതെ സ്കൂളുകൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെയും സ്കൂൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഈ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രമോഷൻ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളുകളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.