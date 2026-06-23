സ്വകാര്യ മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് അമിതലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ സൗകര്യമൊരുക്കി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 10:38 IST
Pinarayi Vijayan

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് അമിതമായ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ആരോപിച്ചു. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​മദ്യക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം ജനദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണന നയങ്ങളിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായി പിന്മാറണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മദ്യനയത്തിലെ ഈ ഇളവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വകാര്യ ലോബികൾക്ക് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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