ഗവ. പ്ലീഡർ നിയമന വിവാദം; മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിരോധിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്: അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, പരസ്യമായ അതൃപ്തിയുമായി ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസും രംഗത്തുവന്നു.
ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ താനും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെ.എസ്.യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ പാർട്ടിക്കകത്താണ് പറയേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് മറ്റൊരു സമിതിയിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, നിയമന പട്ടികയിലെ ചില പേരുകൾക്കെതിരെ കെ.എസ്.യുവിന് പിന്നാലെ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസും അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കും ആർ.എസ്.എസ് അനുകൂല സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്കും പ്ലീഡർ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയതിനെതിരെയാണ് പാർട്ടിയിലെ അണികളിൽ നിന്നും പോഷക സംഘടനകളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്. വർഷങ്ങളായി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കോടതികളിലും തെരുവിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്നവരെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ നിയമനങ്ങളെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം.