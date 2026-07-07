​പി.എസ്.സി വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത അതൃപ്തി; അടിയന്തര തീരുമാനങ്ങളുമായി നാളെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 08:07 IST
PSC

തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി (കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ) യെച്ചൊല്ലി ഉയർന്നുവന്ന പുതിയ വിവാദങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കടുത്ത അതൃപ്തി. വിഷയം ഗൗരവമായി കാണുന്ന സർക്കാർ നാളെ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് സൂചന.

​ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ വിവാദ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും.

ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

വിവാദങ്ങൾ ശക്തമായതിനും സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങിയാണ് ഒടുവിൽ അന്വേഷണത്തിന് പി.എസ്.സി തയ്യാറായത്. ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ്.പി തന്നെ ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒടുവിൽ ചെയർമാൻ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലും മാർക്ക് ദാനത്തിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും.

​വിവാദത്തിന് കാരണമായ പരീക്ഷാ രേഖകൾ പുറത്തുവിടാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി പി.എസ്.സി ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like