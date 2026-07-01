വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ അദാനിയുടെ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

By  Metro Desk Jul 1, 2026, 10:12 IST
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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ നിയമപരമായി കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

​വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ കപ്പൽ ചാലക കമ്പനിയായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിക്ക് (MSC) കൈമാറാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാറിലേർപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉയർന്നുവന്നത്.

​തുറമുഖ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, പദ്ധതിയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വ്യക്തമായ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം ഓഹരി വിൽപന നടത്താനാകില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ സർക്കാർ മേൽനോട്ടവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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