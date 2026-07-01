വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ അദാനിയുടെ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ നിയമപരമായി കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ കപ്പൽ ചാലക കമ്പനിയായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിക്ക് (MSC) കൈമാറാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാറിലേർപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉയർന്നുവന്നത്.
തുറമുഖ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, പദ്ധതിയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വ്യക്തമായ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം ഓഹരി വിൽപന നടത്താനാകില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ സർക്കാർ മേൽനോട്ടവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.