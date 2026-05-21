ജി.​സു​ധാ​ക​ര​ന് കൈ​കൊ​ടു​ത്ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ; തോ​ളി​ൽ ത​ട്ടി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ട​ക്കം

By  Metro Desk May 21, 2026, 14:09 IST
Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യ്ക്ക് ശേ​ഷം പ്രോ​ടേം സ്പീ​ക്ക​റാ​യ ജി.​സു​ധാ​ക​ര​ന് കൈ​കൊ​ടു​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പി​ണ​റാ​യി അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കി സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ക​സേ​ര കി​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നും അ​ൽ​പം കൂ​ടി വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി ചെ​ന്ന് നി​റ​ഞ്ഞ ചി​രി​യോ​ടെ സു​ധാ​ക​ര​ൻ ഹ​സ്ത​ദാ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

ചി​രി​യോ​ടെ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ തോ​ളി​ൽ ത​ട്ടി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ​തി​നാ​റാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​നം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത് അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​നാ​ണ്.

സി​പി​എം വി​ട്ട് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ജി.​സു​ധാ​ക​ര​നെ യു​ഡി​എ​ഫ് പ്രോ​ടേം സ്പീ​ക്ക​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഭ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം എം​എ​ൽ​എ​യാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​മെ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മു​ൻ സി​പി​എം നേ​താ​വി​ന് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​ത്.

