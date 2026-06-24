വാണിയപ്പാറ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും: ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികൾ; കാണാതായ യുവാവിന്റേതാണോ എന്ന് സംശയം

By  Metro Desk Jun 24, 2026, 08:18 IST
കല്ലറ

ഇരിട്ടി: കണ്ണൂർ അയ്യൻകുന്ന് വാണിയപ്പാറ ഉണ്ണിയേശു പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ 38-ാം നമ്പർ കല്ലറ ഇന്ന് തുറന്ന് പരിശോധിക്കും. കല്ലറ തുറക്കുന്നതിനായി റെവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ (RDO) അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് കരിക്കോട്ടക്കരി പോലീസ് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ അതീവ സുരക്ഷയിലും ഫോറൻസിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുമായിരിക്കും കല്ലറ തുറന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുക.

​കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 13-ന് പുതിയൊരു സംസ്കാര ചടങ്ങിനായി കല്ലറ തുറന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടിക്ക് സമീപം പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാത അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പരമ്പരാഗത ക്രിസ്തീയ ആചാരപ്രകാരം പായയിൽ മൃതദേഹം പൊതിഞ്ഞ് സംസ്കരിക്കാറില്ലാത്തത് നാട്ടുകാരിലും വിശ്വാസികളിലും വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പള്ളി അധികൃതർ തന്നെയാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.

​തുടക്കത്തിൽ പള്ളിയിലെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലറകളുടെ നമ്പർ മാറിയതാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് എത്തിയതെങ്കിലും, കല്ലറയിൽ നിലവിൽ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദ പരിശോധന വേണമെന്നും പള്ളി വികാരിയും വിശ്വാസികളും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

​ഇതിനിടെ, 2020-ൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ വിലങ്ങാട് സ്വദേശി സിജോ സ്കറിയയുടെ മൃതദേഹമാണോ ഇതെന്ന സംശയവുമായി ബന്ധുക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഎൻഎ (DNA) പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. നിലവിൽ കല്ലറയ്ക്ക് പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ദുരൂഹതകളും അവസാനിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും പ്രതീക്ഷ.

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