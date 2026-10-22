അപമര്യാദയായി പെരുമാറി; നടൻ ബാലു വർഗീസിനെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് യുവതി

By  Metro Desk Updated: Oct 22, 2026, 21:38 IST
ബാലു വർഗ്ഗീസ്

മലയാളചലച്ചിത്ര താരം ബലു വർഗ്ഗീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുവതി വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഒരു സ്വകാര്യ പരിപാടിക്കിടെ തനിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമവും മോശം പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടായെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.

​അനുവാദമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് യുവതി അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ താരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല.

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