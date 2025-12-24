ശീതള പാനീയമെന്ന് കരുതി കുപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച ആസിഡ് കുടിച്ചു; ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി മരിച്ചു

പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെള്ളമാണെന്ന് കരുതി ആസിഡ് കുടിച്ചയാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒറ്റപ്പാലം വേങ്ങശേരി സ്വദേശി താനിക്കോട്ടിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ അബദ്ധത്തിൽ ആസിഡ് കുടിച്ചത്

സെവൻ അപ്പിന്റെ കുപ്പിയിലായിരുന്നു ആസിഡ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സെവൻ അപ് ആണെന്ന് കരുതി ആസിഡ് അബദ്ധത്തിൽ കുടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഉടനെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു

സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതോടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റിയെങ്കിലും ചികിത്സക്കിടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
 

