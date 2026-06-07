ഒ​ടു​വി​ൽ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി അ​ല്ലേ; നി​സ​ഹാ​യ​ത വ​രെ കോ​മ​ഡി​യാ​ക്കി​യ മ​ണ​വാ​ള​ൻ

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 00:42 IST
Salim

ഒ​രൊ​റ്റ ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് പോ​ലും നാ​യ​ക​ൻ​മാ​രെ പോ​ലും പി​ന്നി​ലാ​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ​ഗ്ദ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​നാ​യി​രു​ന്നു സ​ലിം കു​മാ​ർ. മീ​മു​ക​ളും ട്രോ​ളു​ക​ളി​ലും ഇ​ന്നും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​ലിം കു​മാ​റി​ന്‍റേ​താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴെ​ത്തെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​യി​റ്റീ​സ് കി​ഡ്സ് മു​ത​ൽ ന്യൂ​ജെ​ൻ കി​ഡ്സി​നെ വ​രെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​മ്മാ​ന​മാ​ടി​യാ​ൾ.

ജ​യ​സൂ​ര്യ നാ​യ​ക​നാ​യെ​ത്തി​യ പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണം എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​ണ​വാ​ള​ൻ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ് പോ​യൊ​രാ​ളാ​ണ്.

ദു​ബാ​യി​യി​ൽ ക​റ​വ​പ്പ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പൊ​രി​വെ​യി​ല​ത്ത് ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​നെ ക​റ​ക്കി​യും ദു​ബാ​യി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം തി​ന്നു​മ്പോ​ൾ റോ​ബ​സ്റ്റ​പ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ച് വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കി​യ ക​ഥ​യു​മൊ​ക്കെ മ​ണ​വാ​ള​ൻ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ത​ന്‍റെ നി​സ​ഹാ​യ അ​വ​സ്ഥ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ആ ​ന​ട​ന്‍റെ വി​ജ​യ​മ​ല്ലേ...

ത​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ വ​ള​രെ സ​ര​സ​മാ​യി പ​ല ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ ആ ​ക​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്നും ചി​രി​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന രം​ഗം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​യ​ക​നാ​യ ജ​യ​സൂ​ര്യ ത​ന്നെ ഈ​യ​ടു​ത്ത് ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി, പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ നാ​യ​ക​ൻ താ​ന​ല്ല, സ​ലിം കു​മാ​റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്. മ​ണ​വാ​ള​ന്‍റെ എ​ൻ​ട്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണം എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഗ​തി ത​ന്നെ മാ​റു​ന്ന​ത്.

എ​ന്‍റെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി വ​രെ ന​ന​ഞ്ഞു​പോ​യ​ല്ലോ​ടോ..

പ​ണം എ​നി​ക്കൊ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​മേ​യ​ല്ല..

അ​ങ്ങ് ദു​ഫാ​യി​യി​ൽ ഈ ​അ​ബ്‌​ദു​ള്ള​യു​ടെ ഇ​ടം​ക​യ്യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ..

ആ​സൂ​ണാ​സ് റീ​സ​ണാ​സ് പോ​സ്സി​ബി​ൾ ന​മു​ക്ക് ധാ​രാ​ളം മു​ദ്ര​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും.. ന​മു​ക്ക് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി ത​യ്യാ​റാ​ക്ക​ണ്ടെ..

അ​ങ്ങ​നെ പ​ട​ക്ക​ക്ക​ട ഗു​ദാ ഹ​വാ.. എ​നി​ക്ക​പ്പ​ഴേ തോ​ന്നി ഠ​മാ​ർ പ​ഠാ​ർ

ഗ​ജ​പ​മാാാാ...​ഹാ​യ് സു​ഭാ​ഷ്..​സു​ഭാ​ഷ്

ഒ​ടു​വി​ൽ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി അ​ല്ലേ.. അ​ച്ഛ​നാ​ണ​ത്രേ അ​ച്ഛ​ൻ.. അ​ച്ഛ​നെ കാ​ണ​ണം അ​ച്ഛ​നെ കാ​ണ​ണം എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ര​യു​മ്പോ​ൾ പ​ള്ളീ​ല​ച്ഛ​ന്മാ​രെ കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന് തൃ​പ്‌​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ പൊ​ന്ന​മ്മ​ച്ചി..

എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ചി​രി​യു​ടെ മാ​ല​പ്പ​ട​ക്കം തീ​ർ​ത്ത പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ലെ മ​ണ​വാ​ള​ൻ ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ ഇ​ന്നും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്...

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