കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി വളപട്ടണം പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി; മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
Sep 6, 2025, 17:03 IST
കണ്ണൂർ വളപട്ടണം പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി പുഴയിലേക്ക് ചാടിയ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പാപ്പിനിശ്ശേരി കീച്ചേരി സ്വദേശി ഗോപിനാഥിന്റെ(59) മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് വളപട്ടണം റെയിൽവേ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്
സെപ്റ്റംബർ 4ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ഗോപിനാഥ് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. പാലത്തിന് മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകടപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗോപിനാഥ് പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു
ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും കോസ്റ്റൽ പോലീസും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ആളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇന്നുച്ചയോടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.