സെപ്റ്റംബർ 11ന് വിചാരണയ്‌ക്ക് ഹാജരാകണം; അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ പ്രതികളായ മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസിൽ കോടതി

By  Metro Desk Sep 7, 2026, 16:30 IST
മുട്ടിൽ മരം മുറി

കൊച്ചി: അഗസ്റ്റിൻ‌ സഹോദരങ്ങൾ പ്രതികളായ മുട്ടിൽ മരം മുറിയിലെ വഞ്ചനാ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ 11ന് വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകണമെന്ന് ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന ഹാജരാകാനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത്.

വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സെപ്റ്റംബർ 8ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സമാന ആവശ‍്യവുമായി മൂന്നു തവണ പ്രതികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജികൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.

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