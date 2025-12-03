നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണു; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കയറിയിറങ്ങി യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കാട്ടാക്കട ആമച്ചലിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടം. ഒറ്റശേഖരമംഗലം അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി അഭിജിത്താണ്(23) മരിച്ചത്. 

ആമച്ചൽ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. പുലർച്ചെ റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ ബൈക്കിന്റെ ഹാൻഡിൽ തട്ടിയതോടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ നിന്ന് അഭിജിത്ത് റോഡിലേക്കാണ് തെറിച്ചുവീണത്

എതിർദിശയിൽ വന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുന്നിലേക്കാണ് അഭിജിത്ത് വീണത്. ബസിന്റെ പിൻചക്രം ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. പുലർച്ചെ 5.45ന് അപകടം നടന്നിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം മൃതദേഹം റോഡിൽ കിടന്നു.
 

