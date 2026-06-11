സംഘടനയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; അന്‍സിബയ്ക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസുമായി 'അമ്മ'

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 17:03 IST
Amma Hansiba

കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെ സംഘടനയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നടി അൻസിബ ഹസനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് 'അമ്മ' നേതൃത്വം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടിക്ക് സംഘടന കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി.

​ജൂൺ 17-നകം നോട്ടീസിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. സമയത്തിനകം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന കർശന മുന്നറിയിപ്പും നോട്ടീസിലുണ്ട്.

​തർക്കങ്ങളും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നുമാണ് 'അമ്മ'യുടെ വിലയിരുത്തൽ.

​തന്റെ രാജിക്ക് പിന്നിൽ നടൻ ടിനി ടോം ആണെന്നും തനിക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അൻസിബ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അൻസിബ വ്യക്തമാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത നീക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി 'അമ്മ' പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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