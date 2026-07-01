സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥൻ; വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് ഗവർണർ
തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥനെ നിയമിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ശുപാർശയിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചതോടെയാണ് നിയമനത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമായത്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊണ്ട കൂട്ടായ തീരുമാനമായിരുന്നു ശേഷാദ്രിനാഥന്റെ നിയമനം. നിലവിലെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനം നടന്നിരിക്കുന്നത്.
തുടക്കം മുതൽ വിവാദം
വിരമിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജിയായ എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥന്റെ പേര് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്നതു മുതൽ ഭരണ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഭിന്നത: ശേഷാദ്രിനാഥന് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം. നിയാസ് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു.
മുസ്ലിം ലീഗിലെ അതൃപ്തി: കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ ശക്തമായ എതിർപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലീഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിയമിച്ചതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി നിയമനത്തെ ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിലും ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
യോഗ്യതയും മുൻകാല പദവികളും
വിവാദങ്ങൾ ഒരുവശത്ത് പുകയുമ്പോഴും ശേഷാദ്രിനാഥന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിയമനത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത്. മുൻപ് കൊച്ചിയിലെ സിബിഐ, എൻഐഎ കോടതികളിൽ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജിയായും ലക്ഷദ്വീപിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ഏത് പദവിയിൽ നിയമിക്കണം എന്നത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നുമാണ് ശേഷാദ്രിനാഥൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക ചുമതലകളാകും പുതിയ കമ്മീഷണറെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.