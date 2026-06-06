അളിയനായത് കൊണ്ടല്ല നിയമിച്ചത്; ബെന്നി മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകൻ: ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ ന്യായീകരണവുമായി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തം പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. കണ്ണൂർ ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബെന്നി തോമസിനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി (APS) നിയമിച്ചതിനെയാണ് മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചത്. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ നോക്കിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും പരിചയസമ്പത്തും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബെന്നി തോമസിനെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് പകരം, തന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ നേരിട്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിയമനത്തിന് നിയമപരമായ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞത്:
"സഹോദരീ ഭർത്താവ് എന്നതല്ല ബെന്നിയുടെ നിയമനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. അദ്ദേഹം മാതൃകാപരമായ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ ചീഫ് ഏജന്റായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തത്. രണ്ട് തവണ മികച്ച രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ചരിത്രമുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ്."
രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
മന്ത്രിയുടെ ഈ ബന്ധുനിയമനം വ്യക്തമായ സ്വജനപക്ഷപാതമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷമായ സി.പി.എം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന സമാനമായ നിയമനങ്ങളെ ധാർമ്മികതയുടെ പേരിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച യു.ഡി.എഫ്, ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവ് വി.കെ സനോജ് ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് രാജി വെക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന് പിന്തുണയുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബെന്നി തോമസിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നും, മുൻപ് എൽ.ഡി.എഫ് നേതാക്കളുടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും പദവികൾ നൽകിയപ്പോൾ ഉയരാത്ത എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് ഇവിടെയെന്നും യു.ഡി.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു.