നെഞ്ചുവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ക്യൂവിൽ നിർത്തി; നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രോഗി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു: സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് സസ്പെൻഷൻ
തിരുവനന്തപുരം: കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഉടൻ ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് പകരം ഒ.പി ടിക്കറ്റിനായി ക്യൂവിൽ നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രോഗി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര കരക്കൂട്ടപ്പന സ്വദേശി രാജേഷ് കുമാർ (52) ആണ് നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയനായ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ ആശുപത്രി അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദനയുമായി രാജേഷ് കുമാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അടിയന്തരമായി ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒ.പി ടിക്കറ്റില്ലാതെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ. തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് രാജേഷ് ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ രാജേഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബന്ധുക്കൾ.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് (DMO) ആരോഗ്യ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയെ ക്യൂവിൽ നിർത്തിയ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.