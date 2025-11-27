ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയുമായി ഗോവയിലേക്ക് കടന്നു; 26കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
Nov 27, 2025, 11:32 IST
തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയുമായി ഗോവയിലേക്ക് കടന്ന 26കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. തുമ്പോട് തൊഴുവൻചിറ ലില്ലി ഭവനിൽ ബിനുവാണ് വർക്കല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഇയാൾ ഗോവയിലേക്ക് കടത്തിയത്
സൗഹൃദം പതിയെ പ്രതി പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. നവംബർ 18ന് വർക്കലയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ പ്രതി അവിടെ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം ട്രെയിൻ മാർഗം ഗോവയിലേക്ക് പോയി
ഗോവയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായി പെൺകുട്ടിയുമായി എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് വർക്കല പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രതി സഞ്ചരിച്ച അതേ വഴിയെ തന്നെ പോലീസും ഇവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. മധുരയിലും ഗോവയിലും എത്തിച്ച് നിരവധി തവണ പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു