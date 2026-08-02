ശക്തമായ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും: പത്തനംതിട്ടയിലും കണ്ണൂരിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
പത്തനംതിട്ട/കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനത്ത സാഹചര്യത്തിലും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാലും പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
തടസ്സമില്ലാതെ അധ്യയനം നടക്കുന്ന റസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ/സ്കൂളുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്
ശ്രദ്ധിക്കുക: മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും സർവകലാശാലാ/പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്കും സാധാരണയായി മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച മാറ്റങ്ങൾ അതത് സർവകലാശാലകളോ അധികൃതരോ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നതാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
അവധി ബാധകമായ ജില്ലകൾ: പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ
ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ: അങ്കണവാടികൾ, സ്കൂളുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവ: റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ/ഹോസ്റ്റലുകൾ
മുൻകരുതൽ: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദിക്കരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നിർദേശിച്ചു.