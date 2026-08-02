കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും: സംസ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
Aug 2, 2026, 20:00 IST
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനത്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഒമ്പത് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:
- കോഴിക്കോട്
- കാസർഗോഡ്
- വയനാട്
- തൃശ്ശൂർ
- കണ്ണൂർ
- പത്തനംതിട്ട
- കോട്ടയം
- മലപ്പുറം
- ഇടുക്കി
അങ്കണവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
മലയോര മേഖലകളിലും നദിക്കരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, ആരും ജലാശയങ്ങളിലിറങ്ങരുതെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.