കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും: സംസ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

By  Metro Desk Aug 2, 2026, 20:00 IST
സ്‌കൂൾ അവധി

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനത്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഒമ്പത് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

  • ​കോഴിക്കോട്
  • ​കാസർഗോഡ്
  • ​വയനാട്
  • ​തൃശ്ശൂർ
  • ​കണ്ണൂർ
  • ​പത്തനംതിട്ട
  • ​കോട്ടയം
  • ​മലപ്പുറം
  • ​ഇടുക്കി

​അങ്കണവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

​മലയോര മേഖലകളിലും നദിക്കരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, ആരും ജലാശയങ്ങളിലിറങ്ങരുതെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

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