സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
Sep 24, 2026, 19:19 IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മഴ ശക്തമാകുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്.
ന്യൂനമര്ദത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി കണ്ണൂരില് രാത്രി അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. പുലര്ച്ചെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. വടക്കന് കേരളത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.