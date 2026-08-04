സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നു; 12 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്, പത്തിടത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നു. 12 ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാസര്കോട് മുതല് പത്തനംതിട്ട വരെയുള്ള ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കണ്ണൂരിലും വയനാട്ടിലും നിയന്ത്രിത അവധിയുമുണ്ട്. കണ്ണൂരില് പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലാണ് അവധി. എന്നാല് പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയുണ്ട്.
കാസര്കോട് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം അല്ലെങ്കില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തക്കന് തമിഴ്നാടിന് മുകളിലെ ചക്രവാതച്ചുഴിയും ഗുജറാത്ത്-കേരള തീരത്തെ ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തിയുമാണ് മഴ ശക്തമാകാന് പ്രധാന കാരണം. മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് കാറ്റിനും കടല്ക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിര്ദേശമുണ്ട്.