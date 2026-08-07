കനത്ത മഴയിൽ 100 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം: 110 കോടിയുടെ അടിയന്തര കേന്ദ്രസഹായം തേടി കേരളം
സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം. പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 99.29 കോടി രൂപയുടെ (ഏകദേശം 100 കോടി) കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചതായി കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് 110 കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 36,829 കർഷകരെയാണ് നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 3,264 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരുന്നതിനാൽ കൃഷിനാശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന് അയച്ച കത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം അടിയന്തര ധനസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇതിൽ 100 കോടി രൂപ നേരിട്ടുണ്ടായ കൃഷിനാശത്തിനുള്ള പരിഹാരമായും, 10 കോടി രൂപ പ്രളയാനന്തരം മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി വീണ്ടെടുപ്പ് മിഷൻ മോഡലിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർ എത്രയും വേഗം പ്രാദേശിക കൃഷി ഭവനുകളിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.