സംസ്ഥാനത്ത് നാശം വിതച്ച് കൊടുംമഴ; മധ്യകേരളത്തില് വ്യാപക മഴക്കെടുതി
Aug 1, 2026, 10:46 IST
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മധ്യ കേരളത്തില് മഴയില് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള്. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷക്കെടുതിയില് രണ്ട് മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇടുക്കി അടൂര്മലയില് ഉരുള്പൊട്ടി വയോധിക മരിച്ചു. ഭര്ത്താവും മാതാവും രക്ഷപ്പെട്ടു
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മധ്യ കേരളത്തില് മഴയില് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള്. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷക്കെടുതിയില് രണ്ട് മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇടുക്കി അടൂര്മലയില് ഉരുള്പൊട്ടി വയോധിക മരിച്ചു. ഭര്ത്താവും മാതാവും രക്ഷപ്പെട്ടു