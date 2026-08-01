അതിതീവ്ര മഴ; ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയാറാകണം: മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്തെ മഴ കെടുതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുമായി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. സംസ്ഥാന തല ഏകോപനം റവന്യു മന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അടിയന്തിര സാഹചര്യം നേരിടാൻ സജ്ജമാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്ത് സി.പി ജോണും പത്തനംതിട്ടയില് പി.സി വിഷ്ണുനാഥും കോട്ടയത്ത് മോന്സ് ജോസഫും ഇടുക്കിയില് അനൂപ് ജേക്കബും ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടു പേരെ കാണാതായ തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡിന്റെ വെസല് ഉള്ക്കടലില് തിരച്ചില് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവന
മന്ത്രിമാരുമായും ജില്ലാ കളക്ടര്ടര്മാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി സാഹചര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തി. ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരോട് അതത് ജില്ലകളില് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് സി.പി ജോണും പത്തനംതിട്ടയില് പി.സി വിഷ്ണുനാഥും കോട്ടയത്ത് മോന്സ് ജോസഫും ഇടുക്കിയില് അനൂപ് ജേക്കബും ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല ഏകോപനം റവന്യൂ മന്ത്രി നിര്വഹിക്കും.
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ മേഖലകളിലെ എം.എല്.എമാരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഫോണില് സംസാരിച്ചു. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം കളക്ടര്മാര്ക്ക് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാന് സജ്ജമായിരിക്കാനുള്ള നിര്ദേശവും നല്കി.
രണ്ടു പേരെ കാണാതായ തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡിന്റെ വെസല് ഉള്ക്കടലില് തിരച്ചില് നടത്തുന്നുണ്ട്. മറൈന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ട്.