അതിതീവ്ര മഴ; റെഡ് അലാർട്ട് : 10 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി
Aug 5, 2026, 00:10 IST
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ 10 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കാസർഗോഡ്, ആലപ്പുഴ, വയനാട്, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി.
പ്രൊഫഷണൽ കോളെജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, അങ്കണവാടികൾക്കും, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾക്കുമാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. ശക്തമായ മഴ തുടരുകയും റെഡ് അലര്ട്ട് നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി പ്രഖ്യപിച്ചത്.
താമരശ്ശേരി ചുരം, ബോയ്സ് ടൗണ്–പാല്ച്ചുരം വഴിയുള്ള യാത്രക്കാര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും, അനിവാര്യമായ യാത്രകള് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്നും കലക്റ്റർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.