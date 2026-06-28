ഹേമചന്ദ്രൻ കൊലക്കേസ്: ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jun 28, 2026, 17:05 IST
ഹോമചന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ വയനാട് പൂമല സ്വദേശി ഹേമചന്ദ്രൻ കൊലക്കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി പിടിയിലായി. കണ്ണൂർ ഉളിക്കൽ സ്വദേശിനിയായ ലീബയാണ് കരിപ്പൂർ (കോഴിക്കോട്) വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കേസിലെ ആറാം പ്രതിയായ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് നേരത്തെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

​വിദേശത്തുനിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇവരെ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഹേമചന്ദ്രനെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി വിളിച്ചുവരുത്താൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ലീബയാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

കേസിന്റെ നാൾവഴി:

2024 മാർച്ചിലാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയായ ഹേമചന്ദ്രനെ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ഹണി ട്രാപ്പിനെയും തുടർന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം തമിഴ്നാട് ചേരമ്പാടി വനത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് വനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഹേമചന്ദ്രന്റേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ നൗഷാദ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

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