സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി; നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന് നിർദേശം
കൊച്ചി: കേരള സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നിർണായക നടപടി.
ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ വഖഫ് ബോർഡിന് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനോ, പുതിയ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനോ, വലിയ മൂലധന ചെലവുകൾ (Capital Expenditure) വരുത്താനോ പാടില്ലെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ബോർഡിന്റെ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന വഖഫ് വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് താൽക്കാലിക ചുമതലയും കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ:
2025-ലെ വഖഫ് നിയമഭേദഗതി (UMEED Act) അനുസരിച്ച് ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളും ഒരു ഷിയാ വിഭാഗം പ്രതിനിധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാതെയാണ് നിലവിലെ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപി നേതാവ് അഡ്വ. ഷോൺ ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കൂടാതെ മുനമ്പം ഭൂമി വിഷയത്തിലെ ബോർഡിന്റെ നിലപാടുകളും ഹർജികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചതെന്ന വാദം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ശരിവെച്ച കോടതി, കേസ് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാമെന്ന് വഖഫ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.