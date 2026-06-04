മലയിടംതുരുത്ത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ: നടപടികൾ ജൂൺ 16 വരെ ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി തടുത്തു; മുൻസിഫ് കോടതിക്ക് കർശന നിർദേശം
കൊച്ചി: എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള മലയിടംതുരുത്ത് പാരിയത്തുകാവ് ഉന്നതി കോളനിയിലെ ദളിത് കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ഒഴുപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായി ഈ മാസം 16 (ജൂൺ 16) വരെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ടി.ആർ. രവി സമയം നീട്ടിനൽകിയത്. കേസ് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ് കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റ് ഉത്തരവുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
ജൂൺ ഒമ്പതിനകം കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ് കോടതി നേരത്തെ കമ്മീഷനും പൊലീസിനും കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടി പ്രദേശത്ത് വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റൂറൽ എസ്.പി അടിയന്തരമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്.
എന്നിരുന്നാലും, അന്തിമ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സാവകാശം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയിടംതുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഏഴ് ദളിത് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. ഇവർക്ക് പകരമായി 5 സെന്റ് ഭൂമിയും വീടും സർക്കാർ ചെലവിൽ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. കേസിലെ പ്രധാന ഹർജി മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചതുപ്രകാരം ജൂൺ 9-ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.