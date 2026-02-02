അതിവേഗ റെയിൽ: സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങി ഇ ശ്രീധരൻ; ഭാര്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽപാത തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇ ശ്രീധരൻ ഓഫീസ് തുറന്നു. പൊന്നാനിയിലാണ് ശ്രീധരൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓഫീസ് തുറന്നത്. ഭാര്യ രാധ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയാണ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് തന്നോട് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. തങ്ങൾക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും വാദം.
ഇന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തനം. സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും. ഇതിന് ശേഷമാകും സർവേ നടപടികളെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.