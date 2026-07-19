കേരളത്തിന് ചരിത്ര നിമിഷം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കരമാർഗ്ഗ ചരക്കുനീക്കം ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ; ആദ്യ കണ്ടെയ്നർ മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വലിയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തുനിന്നും കരമാർഗ്ഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കം (EXIM Operations) ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് ഹബ്ബ് എന്നതിനപ്പുറം വിഴിഞ്ഞത്തെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗേറ്റ്വേയാക്കി മാറ്റുന്ന നിർണ്ണായക നീക്കത്തിന്റെ തീയതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യ കയറ്റുമതി കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് തുടക്കമാകും. ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള (NH 66) കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കുകളുടെ ചരക്കുനീക്കത്തിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (NHAI) അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസം സർവീസ് റോഡുകൾ വഴി ട്രക്കുകൾ ഓടിച്ച് വിജയകരമായി ട്രയൽ റൺ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകൾ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ-ഭരണസംവിധാനങ്ങളും ഇതിനോടകം പോർട്ടിൽ സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.
കപ്പലിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് ചരക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും മാറി, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞം വഴി നേരിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇത് കേരളത്തിലെയും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വ്യാപാരികൾക്ക് ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള ചെലവ് പകുതിയോളം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഈ വൻകിട വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആഗോള ഷിപ്പിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 'മിഷൻ സമുദ്ര' ബിസിനസ് സമ്മിറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ 20 ലക്ഷം ടി.ഇ.യു (TEU) കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിഴിഞ്ഞം ഇതിനോടകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 18-ഓടെ ആഗോള സമുദ്ര വ്യാപാര ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.