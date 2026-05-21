കേരളത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ചുവടുവെപ്പ്; രാജ്യത്താദ്യമായി പ്രത്യേക 'AI' വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു: മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ചുമതല
തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക ഭരണരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പ് വിഭജനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നത്. സീനിയർ ലീഗ് നേതാവായ പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കാണ് പുതിയ AI വകുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (IT), വ്യവസായം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി, കൈത്തറി, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം AI വകുപ്പും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യും.
പുതിയ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- AI അധിഷ്ഠിത ഭരണം: സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലും ഭരണനിർവ്വഹണത്തിലും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
- സാങ്കേതികവിദ്യാ വികസനം: വിവരസാങ്കേതിക (IT) വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള AI അധിഷ്ഠിത നിക്ഷേപങ്ങളും പദ്ധതികളും കൊണ്ടുവരിക.
- സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോത്സാഹനം: കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് AI സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് വി. ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണായകമായ പുതിയ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നവസാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് പുതിയ വകുപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.