നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി; പ്രഖ്യാപനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ
തിരുവനന്തപുരം: ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കായികപ്രേമികൾക്കും ആവേശം പകരുന്ന ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
ആഗോള കായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ ഫൈനൽ പോരാട്ടം തത്സമയം കാണാനും അതിന്റെ ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേരാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പ്രത്യേക അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കായിക പ്രേമികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൂടി മാനിച്ചാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി.
നാളെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.