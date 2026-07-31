നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം: കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

By  Metro Desk Updated: Jul 31, 2026, 17:41 IST
രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. എത്ര കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡിജിപിക്ക് അടിയന്തര നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നടപടി. കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് നൽകിയിരുന്നു. ശേഷം തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. 

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