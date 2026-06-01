എങ്ങനെ ഇത്ര ക്രൂരത കാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു?; ആ കുരുന്നിനെ ഞങ്ങൾക്കു തന്നുകൂടായിരുന്നോ

By  Metro Desk Jun 1, 2026, 10:50 IST
Nedumangad

നെടുമ​​​ങ്ങാ​​​ട്: ആ കുരുന്നിനെ ഞങ്ങൾക്കു തന്നുകൂടായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ വളർത്തുമായിരുന്നല്ലോ... എന്തിനാണ് ഈ ഇത്രയും ക്രൂരത കാട്ടിയത്? എത്രമാത്രം വേദന അവൻ അനുഭവിച്ചു കാണുമായിരിക്കും? ഒരു മനുഷ്യജീവനോടു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ആ അമ്മയും രണ്ടാനപ്പനും ആ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്തത്‍്? നിഷ്കളങ്കമായ ആ മുഖത്തുനോക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? മനുഷ്യന് ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമാകാൻ കഴിയുമോ?

നെടുമങ്ങാട് പ​​​ന​​​വൂ​​​രി​​​ൽ ഒ​​​ന്ന​​​ര​​​വ​​​യ​​​സു​​​കാ​​​ര​​​ൻ അ​​​ർ​​​ഷാ​​​ദി​​​നെ അമ്മയുടെ ഒത്താശയോടെ ര​​​ണ്ടാ​​​ന​​​ച്ഛ​​​ൻ ക്രൂരമായി മർദിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്തകൾ കേട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ. അത്രത്തോളം വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഈ മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ ചെയ്തത്.

കു​​​ഞ്ഞി​​​ന്‍റെ പോ​​​സ്റ്റ് മോ​​​ർ​​​ട്ടം റി​​​പ്പോ​​​ർ​​​ട്ടി​​​ന്‍റെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ ചോ​​​ദ്യം ചെ​​​യ്യ​​​ലി​​​ൽ താ​​​ൻ ചെ​​​യ്ത ക്രൂ​​​ര​​​ത​​​ക​​​ൾ അ​​​ഷ്ക​​​ർ ഏറ്റു പറയുന്പോൾ പോലീസുകാർ പോലും നടുങ്ങിനിന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ പോലും കയറിയിറങ്ങുന്ന ആയിരങ്ങളുള്ള നാട്ടിലാണ് നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുരുന്നിനെ അഷ്കർ എന്ന മനുഷ്യമൃഗം കടിച്ചുകീറി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കരൾ വിറയ്ക്കും ക്രൂരതകൾ

വി​​​ശന്നു ക​​​ര​​​ഞ്ഞാ​​​ൽ തീ ​​​വ​​​ച്ചു പൊ​​​ള്ളി​​​ക്കും. വാ​​​ശി​​​പി​​​ടി​​​ച്ചാ​​​ൽ തൊ​​​ഴി. കി​​​ട​​​ക്ക​​​യി​​​ൽ മൂ​​​ത്ര​​​മൊ​​​ഴി​​​ച്ച​​​തി​​​ന് ജ​​​ന​​​നേ​​​ന്ദ്രി​​​യം കീ​​​റി​​​മു​​​റി​​​ച്ചു. ബൈ​​​ക്കി​​​ൽ ക​​​യ​​​റാ​​​ൻ ശ്ര​​​മി​​​ച്ച​​​തി​​​ന് ഇ​​​രു​​​കൈ​​​ക​​​ളും ത​​​ല്ലി​​​യൊ​​​ടി​​​ച്ചു. ചെ​​​ളി​​​വെ​​​ള്ള​​​ത്തി​​​ൽ ഇ​​​റ​​​ങ്ങി​​​യ​​​തി​​​ന് കാ​​​ൽ​​​വി​​​ര​​​ലു​​​ക​​​ൾ പൊ​​​ള്ളി​​​ച്ചു. പീ​​​ഡ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ പ​​​ല​​​തും ന​​​ട​​​ന്ന​​​ത് അ​​​മ്മ​​​യു​​​ടെമു​​​ന്നി​​​ൽ വ​​​ച്ചു​​​ത​​​ന്നെ. നി​​​ര​​​ന്ത​​​ര പീ​​​ഡ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കൊ​​​ടു​​​വി​​​ൽ കു​​​ഞ്ഞ് ആ​​​ഹാ​​​രം ക​​​ഴി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ടി​​​രി​​​ക്കേ വെ​​​ള്ളി​​​യാ​​​ഴ്ച ത​​​ല​​​ചു​​​വ​​​രി​​​ലി​​​ടി​​​ച്ചു കൊ​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി.

പ​​​ന​​​വൂ​​​ർ ക​​​രി​​​ക്കു​​​ഴി നെ​​​ല്ലി​​​ക്കു​​​ന്നി​​​ൽ വാ​​​ട​​​ക​​​യ്ക്ക് അ​മ്മ അ​​​ഖി​​​ല​​​യ്ക്കും അ​​​ഖി​​​ല​​​യു​​​ടെ ര​​​ണ്ടാം ഭ​​​ർ​​​ത്താ​​​വ് അ​​​ഷ്ക​​​റി​​​നും ഒ​​​പ്പ​​​മാ​​​ണ് അ​​​ർ​​​ഷാ​​​ദ് താ​​​മ​​​സി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്ന​​​ത്. ആ​​​ദ്യ​​​ഭ​​​ർ​​​ത്താ​​​വി​​​ന്‍റെ മ​​​ര​​​ണ​​​ശേ​​​ഷം ഒ​​​പ്പം​​​കൂ​​​ടി​​​യ അ​​​ഷ്ക​​​റു​​​മൊ​​​ത്തു​​​ള്ള ജീ​​​വി​​​തം സു​​​ഗ​​​മ​​​മാ​​​ക്കാ​​​ൻ കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കാ​​​ൻ ഇ​​​രു​​​വ​​​രും തീ​​​രു​​​മാ​​​നി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. തു​​​ട​​​ർ​​​ന്നാ​​​ണ് കു​​​ഞ്ഞി​​​നോ​​​ട് ക്രൂ​​​ര​​​മാ​​​യ ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ലു​​​ക​​​ൾ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​ത്.

ചോദിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാതെ

വി​​​വ​​​ര​​​മ​​​റി​​​ഞ്ഞ് അ​​​ഖി​​​ല​​​യു​​​ടെ അ​മ്മ റീ​​​ന കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ കൂ​​​ട്ടി​​​ക്കൊ​​​ണ്ടു​​​പോ​​​കാ​​​ൻ ശ്ര​​​മം ന​​​ട​​​ത്തി​​​യെ​​​ങ്കി​​​ലും അ​​​ഷ്ക​​​ർ എ​​​തി​​​ർ​​​ത്തു. ആ​​​ദ്യ ഭ​​​ർ​​​ത്താ​​​വ് അ​​​ഖി​​​ലി​​​ന്‍റെ പി​​​താ​​​വ് സു​​​നി​​​ൽ​​​കു​​​മാ​​​റും കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ ഏ​​​റ്റെ​​​ടു​​​ത്തു വ​​​ള​​​ർ​​​ത്താ​​​ൻ സ​​​ന്ന​​​ദ്ധ​​​നാ​​​യി രം​​​ഗ​​​ത്തു വ​​​ന്നു. അ​​​തി​​​നും ഇ​​​രു​​​വ​​​രും വ​​​ഴ​​​ങ്ങി​​​യി​​​ല്ല.​​​കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ അ​​​മ്മ​​​ത്തൊ​​​ട്ടി​​​ലി​​​ൽ ഉ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ക്കാ​​​നാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു പ​​​ദ്ധ​​​തി. അ​​​തി​​​നു​​​ള്ള ശ്രം ​​​ന​​​ട​​​ത്തി​​​യെ​​​ങ്കി​​​ലും ബ​​​ന്ധു​​​ക്ക​​​ൾ കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യും എ​​​ന്ന​​​തി​​​നാ​​​ൽ ഉ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ച്ചു. ശേ​​​ഷ​​​മാ​​​ണ് കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ ഇ​​​ഞ്ചി​​​ഞ്ചാ​​​യി കൊ​​​ല്ലാ​​​ൻ ഇ​​​രു​​​വ​​​രും പ​​​ദ്ധ​​​തി​​​യി​​​ട്ട​​​ത്.

അമ്മയുടെ ഒത്താശ

അ​​​തി​​​നാ​​​യി നി​​​ര​​​ന്ത​​​ര പീ​​​ഡ​​​ന​​​ത്തി​​​ന് കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ വി​​​ധേ​​​യ​​​മാ​​​ക്കി. അ​മ്മ അ​​​ഖി​​​ല​​​യു​​​മാ​​​യി ചേ​​​ർ​​​ന്ന് ഒ​​​രു​​​വ​​​ട്ടം ശ്വാ​​​സം​​​മു​​​ട്ടി​​​ച്ച് അ​​​വ​​​ശ​​​നാ​​​ക്കി. കു​​​ഞ്ഞി​​​ന്‍റെ പി​​​ട​​​ച്ചി​​​ൽ ക​​​ണ്ട് അ​​​ഖി​​​ല അ​​​സ്ക​​​റി​​​നെ പി​​​ന്തി​​​രി​​​പ്പി​​​ച്ചു.​​​ത​​​ന്‍റെ അ​​​സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ​​​ത്തി​​​ലേ കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ വ​​​ക​​​വ​​​രു​​​ത്താ​​​വൂഎ​​​ന്ന് അ​​​ഖി​​​ല​​​ത​​​ന്നെ അ​​​ഷ്ക​​​റി​​​നോ​​​ട് പ​​​റ​​​ഞ്ഞു.
അ​​​തു​​​പ്ര​​​കാ​​​ര​​​മാ​​​ണ് അ​​​ഖി​​​ല ഏ​​​താ​​​നും ദി​​​വ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് മു​​​മ്പ് ത​​​മി​​​ഴ്നാ​​​ട്ടി​​​ലേ​​​ക്ക് പോ​​​യ​​​ത്. ഈ ​​​ഘ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​ഷ്ക​​​ർ കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ മൃ​​​ഗീ​​​യ പീ​​​ഡ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു വി​​​ധേ​​​യ​​​മാ​​​ക്കു​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.​​​

മൃഗീയ പീഡനം

അ​​​തി​​​ന്‍റെ അ​​​വ​​​ശ​​​ത​​​യി​​​ൽ ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞി​​​രു​​​ന്ന കു​​​ഞ്ഞി​​​നെ തൊ​​​ണ്ട​​​യി​​​ൽ ആ​​​ഹാ​​​രം കു​​​ടു​​​ങ്ങി​​​യ​​​താ​​​യി വ​​​രു​​​ത്തിത്തീ​​​ർ​​​ത്ത് കൊ​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്താ​​​ൻ വെ​​​ള്ളി​​​യാ​​​ഴ്ച രാ​​​വി​​​ലെ​​​യാ​​​ണ് അ​​​ഷ്ക​​​ർ തീ​​​രു​​​മാ​​​നം എ​​​ടു​​​ത്ത​​​ത്. മാ​​​താ​​​വ് അ​​​ഖി​​​ല​​​യു​​​മാ​​​യും അ​​​ഷ്ക​​​ർ ഈ ​​​വി​​​വ​​​രം ഫോ​​​ണി​​​ലൂ​​​ടെ പ​​​ങ്കു​​​വ​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. വെ​​​ള്ളി​​​യാ​​​ഴ്ച ഉ​​​ച്ച​​​യ്ക്ക് ആ​​​ഹാ​​​രം കൊ​​​ടു​​​ത്ത​​​ ശേ​​​ഷം തൊ​​​ണ്ട​​​യി​​​ൽ മു​​​റു​​​കെ അ​​​മ​​​ർ​​​ത്തി.​​​

പ​​​ല​​​വ​​​ട്ടം ഇ​​​തു ചെ​​​യ്തി​​​ട്ടും വി​​​ജ​​​യി​​​ച്ചി​​​ല്ല.​​​ തു​​​ട​​​ർ​​​ന്നു ത​​​ല​​​പി​​​ടി​​​ച്ചു ഭി​​​ത്തി​​​യി​​​ൽ ബ​​​ല​​​മാ​​​യി ഇ​​​ടി​​​ച്ചു. കു​​​ഴു​​​ഞ്ഞു വീ​​​ണ കു​​​ഞ്ഞി​​​ന്‍റെ വാ​​​യി​​​ൽ ഭ​​​ക്ഷ​​​ണം തി​​​രു​​​കി​​​വ​​​ച്ചു. ക​​​ഴി​​​ക്കാ​​​ൻ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​പ്പെ​​​ട്ട് അ​​​ടി​​​ക്കു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്തു. ഈ ​​​സ​​​മ​​​ത്താ​​​ണ് കു​​​ഞ്ഞ് വ​​​ലി​​​യ ശ​​​ബ്ദ​​​ത്തി​​​ൽ ഛർ​​​ദി​​​ച്ച​​​തും ശ​​​ബ്ദം കേ​​​ട്ട് സ​​​മീ​​​പ​​​വാ​​​സി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ചി​​​ല​​​ർ വ​​​ന്ന​​​തും. ഭ​​​ക്ഷ​​​ണം തൊ​​​ണ്ട​​​യി​​​ൽ കു​​​രു​​​ങ്ങി എ​​​ന്നാ​​​ണ് 

